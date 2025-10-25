قبل الافتتاح الرسمي.. سر اختيار تصميم المتحف المصري الكبير بهذا الشكل | تفاصيل

كشف مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار، أن تصميم المتحف المصري الكبير يستند إلى رؤية فلسفية عميقة مستوحاة من نظرية الخلق في مصر القديمة، حيث اعتقد المصري القديم أن الكون نشأ من الماء ثم ظهرت منه التلة المقدسة، وهو ما جعل المصممين يضعون التمثال الرئيسي داخل بحيرة صغيرة ويثبتونه على قاعدة مثلثة رمزية.

وأوضح شاكر، خلال لقائه مع آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هذا التكوين لم يكن مجرد اختيار أثري أو جمالي، بل هو جزء من فلسفة متكاملة أراد القائمون على تصميم المتحف أن يعبروا من خلالها عن فكر المصري القديم.

وأضاف كبير الأثريين أن كل قطعة داخل المتحف تم وضعها بفكرة ودلالة محددة، مشيرًا إلى أن القاعات مقسمة لتعكس حياة المصري القديم في الدنيا والآخرة، وتضم أدواته وملابسه والعربات الحربية والأسلحة التي استخدمها، ومن بينها خنجر فريد مصنوع من الحديد يعتقد الباحثون أنه جاء من نيازك سماوية.

وأكد شاكر أن المتاحف المصرية ما زالت تثير إعجاب العلماء حول العالم بمدى التقدم الذي بلغه المصري القديم في مجالات الصناعة والمعادن والعطور، لافتًا إلى أن بعض المتاحف الأوروبية أعادت صناعة أوانٍ مصرية قديمة اكتُشفت حديثًا وأثبتت تفوقها العلمي حتى بعد آلاف السنين.