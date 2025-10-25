قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم القانون في تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات بغرض التأثير على الناخبين
بلا رحمة.. القبض على المتهم بإنهاء حياة زوجته في الإسكندرية
أسعار الذهب الآن في مصر
بـ150 ألف جنيه.. شباب يصنعون سيارة كهربائية من الخردة | تفاصيل
نتنياهو يتحدث مجددا عن يحيى السنوار ..ويعلن: كان سيتحول لـ صلاح الدين
خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة
ليفربول يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح بعد أزمة الصورة.. ماذا يحدث؟
طبيب روحانى.. القبض على دجال العطارين بالإسكندرية
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إقليم جيلين شمال شرقي الصين
الأبن العاق.. طرد والدته وتركها تفترش أحد الطرق بالقاهرة
طريقة حساب الزكاة عن الأنشطة التجارية.. اعرفها في 8 خطوات
سوريا.. القبض على 3 مسلحين متورطين في اعتداء مسلح داخل جامعة دمشق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المؤتمر: توجيهات الرئيس حول المتحف المصري تجسد الحرص على تنظيم حدث يليق بـ مصر

المتحف المصري
المتحف المصري

أكد القبطان وليد جودة، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار، وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، تعكس حرص القيادة السياسية على أن يخرج هذا الحدث العالمي بالصورة التي تليق بمكانة مصر وتاريخها العريق.

وأوضح وليد جودة، أن اهتمام الرئيس السيسي بمتابعة كافة التفاصيل التنظيمية والفنية للاحتفالية يعكس إدراكه العميق لأهمية هذا المشروع كأحد أهم المشروعات الثقافية في القرن الحادي والعشرين، مؤكداً أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح أثري، بل هو رمز لقوة الدولة المصرية الحديثة وقدرتها على صون ماضيها وبناء مستقبلها في آن واحد.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة إلى أن التوجيهات الرئاسية بتعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية تهدف إلى إخراج احتفال يليق بعظمة الحضارة المصرية، ويُبرز للعالم حجم ما تحقق من إنجازات وتطورات في مختلف المجالات ضمن مسيرة الجمهورية الجديدة.

وأضاف "جودة" أن هذا الحدث سيكون رسالة سلام وثقافة من أرض مصر إلى العالم، ويعكس الوجه الحقيقي للدولة المصرية كمنارة للحضارة الإنسانية، ومركز للسلام والاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن النجاح في تنظيم هذا الافتتاح سيمثل إضافة نوعية لصورة مصر الدولية وجهودها في بناء دولة عصرية تستلهم أمجادها القديمة لتحقيق نهضتها الحديثة.

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب المؤتمر المتحف المصري الكبير الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

ترشيحاتنا

المتحف المصري

تجميل وتشجير الميادين.. مصر تكثف استعداداتها لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

السودان

الأوضاع في السودان تزداد سوءا.. والبعض يلجأ لأكل علف الحيوانات

معبر رفح

مصر تغير مجرى القضية الفلسطينية.. وتدفق المساعدات يبدأ من معبر رفح

بالصور

طعام شائع يدمر عقلك تدريجياً.. تحذير من الإفراط في تناول الخبز الأبيض

كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟
كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟
كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟

سوق المستعمل.. هيونداي أكسنت 2006 بهذا السعر

هيونداي أكسنت موديل 2006
هيونداي أكسنت موديل 2006
هيونداي أكسنت موديل 2006

فستان لامع.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بظهورها

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

لندن تستعد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة قريبا

سيارات أجرة ذاتية القيادة
سيارات أجرة ذاتية القيادة
سيارات أجرة ذاتية القيادة

فيديو

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد