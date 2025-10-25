المؤتمر: توجيهات الرئيس حول المتحف المصري تجسد الحرص على تنظيم حدث يليق بـ مصر

أكد القبطان وليد جودة، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار، وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، تعكس حرص القيادة السياسية على أن يخرج هذا الحدث العالمي بالصورة التي تليق بمكانة مصر وتاريخها العريق.

وأوضح وليد جودة، أن اهتمام الرئيس السيسي بمتابعة كافة التفاصيل التنظيمية والفنية للاحتفالية يعكس إدراكه العميق لأهمية هذا المشروع كأحد أهم المشروعات الثقافية في القرن الحادي والعشرين، مؤكداً أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح أثري، بل هو رمز لقوة الدولة المصرية الحديثة وقدرتها على صون ماضيها وبناء مستقبلها في آن واحد.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة إلى أن التوجيهات الرئاسية بتعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية تهدف إلى إخراج احتفال يليق بعظمة الحضارة المصرية، ويُبرز للعالم حجم ما تحقق من إنجازات وتطورات في مختلف المجالات ضمن مسيرة الجمهورية الجديدة.

وأضاف "جودة" أن هذا الحدث سيكون رسالة سلام وثقافة من أرض مصر إلى العالم، ويعكس الوجه الحقيقي للدولة المصرية كمنارة للحضارة الإنسانية، ومركز للسلام والاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن النجاح في تنظيم هذا الافتتاح سيمثل إضافة نوعية لصورة مصر الدولية وجهودها في بناء دولة عصرية تستلهم أمجادها القديمة لتحقيق نهضتها الحديثة.