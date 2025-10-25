قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الجيزة يتابع التجهيزات الخاصة باستعدادات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على مراجعة التجهيزات الخاصة باستعدادات المحافظة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير.


جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ برؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة المعنية بنطاق المحافظة، حيث شدد على المتابعة الدورية لكافة التجهيزات والتواجد الميداني المستمر لجميع المسئولين لمتابعة سير العمل في الشارع حتى انتهاء فعاليات الافتتاح.


كما حرص المحافظ على مراجعة المسارات المرورية المؤدية إلى المتحف المصري الكبير وخطط انتشار فرق العمل والطوارئ التابعة لأجهزة المرافق مؤكدًا أهمية المتابعة اللحظية، وإجراء التدريبات والنماذج العملية على أرض الواقع، للتأكد من جاهزية الفرق وإتقان كل عضو لمهامه المكلف بها.


ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التجميل والتحسين بالمسارات الخاصة بخط سير الضيوف والسائحين المشاركين في الحفل، مشددًا على ضرورة الاهتمام بأدق التفاصيل للظهور بالمظهر الحضاري اللائق بالحدث الذي من المنتظر أن يجذب أنظار الجماهير من مختلف دول العالم، وسيتم نقله في بث مباشر بجميع ميادين المحافظة لمشاركة المواطنين فرحة الاحتفال في مختلف الأحياء والمراكز والمدن.


كما استمع المحافظ إلى تقارير الموقف التنفيذي من مختلف الأجهزة على أرض الواقع وحجم الإنجاز في الاستعدادات، حيث اطمأن على انتشار فرق النظافة ومرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز والمرور، وتوفير فرق الطوارئ والدعم على مدار ٢٤ ساعة، إلى جانب تفعيل شبكات التواصل بين غرف العمليات المختلفة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.


وأشاد محافظ الجيزة بحجم التعاون والتنسيق القائم بين مختلف الأجهزة، مؤكدًا ضرورة الاستمرار بنفس الوتيرة ورفع درجة الاستعداد طوال الأسبوع وحتى انتهاء فعاليات الافتتاح، مع الإسراع في إنجاز الأعمال المتبقية لاستكمال الاستعدادات للحفل التاريخي.

اخبار الجيزة المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير

