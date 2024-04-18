تدريس التسامح مع المـ.ثـ.لية في مدرسة بالقاهرة.. تحرك عاجل من وزارة التعليم

حالة من الجدل تسببت فيها إحدى المدارس الألمانية بالتجمع الخامس، وذلك بسبب تدريس مواد تتضمن الدعوة للتسامح مع المثلية الجنسية والترويج لها بشكل يخالف قيم المجتمع المصري لطلاب الصف السادس الابتدائي.

ونكشف في الفيديو التالي، تفاصيل الأزمة المثارة حول تدريس مناهج غير أخلاقية لطلاب الابتدائي وعن الأجراءات التي سوف تتخذها وزارة التربية والتعليم الفني حول الأزمة المثارة بشأن تدريس مناهج غير أخلاقية لطلاب الابتدائي بإحدى مدارس التجمع الخامس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم رفضها التام لقيام أي مدرسة على أرض مصر بالترويج أو تدريس مواد دراسية تخالف ثوابت الغريزة الإنسانية والعقائد السماوية والأخلاقيات والقيم التي يقوم عليها المجتمع المصري، مشددة على أن تنشئة أبنائها الطلاب تنشئة سليمة أحد أهم أولوياتها تبذل في إطارها كافة الجهود إيمانا منها بدورها في صناعة أجيال المستقبل التي تحمل على عاتقها أمن