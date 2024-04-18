عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تدريس التسامح مع المـ.ثـ.لية في مدرسة بالقاهرة.. تحرك عاجل من وزارة التعليم

التعليم تحقق في أمر
التعليم تحقق في أمر تدريس مناهج غير أخلاقية لطلاب الابتدائي

حالة من الجدل تسببت فيها إحدى المدارس الألمانية بالتجمع الخامس، وذلك بسبب تدريس مواد تتضمن الدعوة للتسامح مع المثلية الجنسية والترويج لها بشكل يخالف قيم المجتمع المصري لطلاب الصف السادس الابتدائي.

ونكشف في الفيديو التالي، تفاصيل الأزمة المثارة حول تدريس مناهج غير أخلاقية لطلاب الابتدائي وعن الأجراءات التي سوف تتخذها وزارة التربية والتعليم الفني حول الأزمة المثارة بشأن تدريس مناهج غير أخلاقية لطلاب الابتدائي بإحدى مدارس التجمع الخامس.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم رفضها التام لقيام أي مدرسة على أرض مصر بالترويج أو تدريس مواد دراسية تخالف ثوابت الغريزة الإنسانية والعقائد السماوية والأخلاقيات والقيم التي يقوم عليها المجتمع المصري، مشددة على أن تنشئة أبنائها الطلاب تنشئة سليمة أحد أهم أولوياتها تبذل في إطارها كافة الجهود إيمانا منها بدورها في صناعة أجيال المستقبل التي تحمل على عاتقها أمن

المثلية الجنسية الدعوة للتسامح مع المثلية الجنسية مدرسة ألمانية بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

بحد أدنى 180 ألف جنيه| بشرى سارة للموظفين.. ماذا ينتظرهم بعد زيادة مرتب مارس؟

توابع الهزيمة أمام الزمالك.. كولر يطلب رحيل مهاجم الأهلي

1865 جنيهاً.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم| هتشتري ولا هتبيع؟

أعرف قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب

في أي مكان.. رسالة عاجلة من الحكومة للمواطنين بشأن أسعار السلع

220 جنيهًا تراجع .. مفاجأة في أسعار اللحوم الآن بعد وصولها 500

رأس جميلة| تفاصيل مشروع السعودية السياحي في شرم الشيخ.. ينعش اقتصاد مصر بمليارات الدولارات

ترشيحاتنا

بعد قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور.. الفرق بين جريمتي السب والقذف وفقا للقانون

رئيس غرفة صناعة الحبوب: طن الدقيق لا يتخطى 16 ألف جنيه

أفضل أوقات استجابة الدعاء.. احرص على الثلث الأخير من الليل

بعد تراجع الأوفر برايس.. سيارات جديدة تحت 700 ألف جنيه

بعد تأجيل محاكمته فى واقعة صفع محمد الشيبي..حسين الشحات يواجه هذه العقوبات

حزب الله يقصف مبنى لجنود الاحتلال في مستعمرة المنارة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاكيت جلد.. ريم سامي تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام بإطلالة جريئة|شاهد

لن تندم على الشراء .. هاتف Pura 70 Ultra بإمكانيات مذهلة

طريقة عمل تورتة شيكولاتة بالكريم شانتيه

دون مكياج.. حلا شيحة تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

مدن تغرق ونزوح أهالي قرى بأكملها.. مشاهد مرعبة من فيضانات روسيا

تدريس التسامح مع المـ.ثـ.لية في مدرسة بالقاهرة.. تحرك عاجل من وزارة التعليم

تراجعت 50 جنيهًا.. الدواجن تخالف التوقعات ومفاجأة في سعر كرتونة البيض|تغطية خاصة

الفيفا يصدم الزمالك.. والكاف يلغي الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ