رئيس جامعة الأزهر في جولة ليلية مفاجئة لمدينة الطالبات للاطمئنان على بناته

قام فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، مساء اليوم، بزيارة مفاجئة للمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

في إطار حرصه الدائم والمستمر على المتابعة والاطمئنان على الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية.

وخلال زيارته المفاجئة جلس فضيلة رئيس الجامعة بين بناته الطالبات في "برجولة المدينة الجامعية" والمجهزة للطالبات للجلوس فيها واستذكار دروسهن، وتحدث معهن حديث الأب لبناته واستمع إلى مطالبهن.

ووعد فضيلة رئيس الجامعة بتوفير كل سبل الراحة للطالبات لدعمهن في مسيرتهن في طلب العلم.

وأعلن رئيس الجامعة حرصه التام على الاطمئنان على أبنائه وبناته بصفته أب لهم جميعًا، موضحًا أنه قام الأسبوع الماضي بزيارة مفاجئة إلى مطبخ المدينة الجامعية للطالبات؛ للاطمئنان على الوجبات المقدمة لهن، وقام بتفقد مخزن الطعام والاطمئنان بنفسه على جودته وتواريخ الإنتاج والصلاحية.

مضيفًا أنه قام أيضًا بزيارتين لمدينة الطلاب قام خلالهما بأداء صلاتي المغرب والعشاء في مسجد المدينة الجامعية، لافتًا إلى أنه لم يكتف بهذا؛ بل قام بزيارة المدينة وقت صلاة الفجر وقام بأداء صلاة الفجر مع أبنائه الطلاب وقراءة في كتاب: (رياض الصالحين).

ووعد رئيس الجامعة بناته الطالبات بتكرار الزيارة والمتابعة الدائمة والمستمرة لجميع المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم.

وفي ختام الزيارة وجهت الطالبات الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، على هذه الروح الطيبة التي تؤكد على أبوته لبناته الطالبات، وحرصن على التقاط الصور التذكارية مع فضيلته.