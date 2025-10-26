قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب الطيران.. «الغندور»: محادثات بين الزمالك ورابطة الأندية الإماراتية قبل «السوبر المصري»
اندلاع حريق في محول كهرباء بعزبة «قوماطه» بأسيوط | شاهد
يحضرها ترامب.. افتتاح قمة آسيان في ماليزيا تحت شعار «الشمول والاستدامة» بانضمام «تيمور الشرقية»
أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل
«سوبر - أرض» .. اكتشاف كوكب «GJ 251c» قد يصلح للحياة | تفاصيل
وزير الخارجية الأمريكي: لا توجد خطط لتقسيم غزة بشكل دائم
أستاذ علم اجتماع: الألعاب الإلكترونية من أبرز أسباب العنف بين الأطفال والشباب |فيديو
يفتح لك أبواب الرزق المغلقة.. ردّد هذا الذكر واستعد لألوان الأرزاق كلها
26 جامعة مصرية في تصنيف "التايمز" العالمي لعام 2026.. نواب: شهادة دولية على نهضة التعليم العالي
محافظ الجيزة يتابع التجهيزات الخاصة بالاستعدادات لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير
توك توك رماهم وجري.. غموض يُحيط بالعثور على جثة طفل وشقيقته عاريـ.ـة في فيصل |صور
جراديشار قد يرحل.. كريم شحاتة: الأهلي يتعاقد مع ثنائي هجومي في يناير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظ الجيزة يتابع التجهيزات الخاصة بالاستعدادات لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

أ ش أ

رص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على مراجعة التجهيزات الخاصة باستعدادات المحافظة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ برؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة المعنية بنطاق المحافظة، حيث شدد على المتابعة الدورية لكافة التجهيزات والتواجد الميداني المستمر لجميع المسؤولين لمتابعة سير العمل في الشارع حتى انتهاء فعاليات الافتتاح.


كما حرص المحافظ على مراجعة المسارات المرورية المؤدية إلى المتحف المصري الكبير وخطط انتشار فرق العمل والطوارئ التابعة لأجهزة المرافق مؤكدًا أهمية المتابعة اللحظية، وإجراء التدريبات والنماذج العملية على أرض الواقع، للتأكد من جاهزية الفرق وإتقان كل عضو لمهامه المكلف بها.

ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التجميل والتحسين بالمسارات الخاصة بخط سير الضيوف والسائحين المشاركين في الحفل، مشددًا على ضرورة الاهتمام بأدق التفاصيل للظهور بالمظهر الحضاري اللائق بالحدث الذي من المنتظر أن يجذب أنظار الجماهير من مختلف دول العالم، وسيتم نقله في بث مباشر بجميع ميادين المحافظة لمشاركة المواطنين فرحة الاحتفال في مختلف الأحياء والمراكز والمدن.

كما استمع المحافظ إلى تقارير الموقف التنفيذي من مختلف الأجهزة على أرض الواقع وحجم الإنجاز في الاستعدادات، حيث اطمأن على انتشار فرق النظافة ومرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز والمرور، وتوفير فرق الطوارئ والدعم على مدار ٢٤ ساعة، إلى جانب تفعيل شبكات التواصل بين غرف العمليات المختلفة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

وأشاد محافظ الجيزة بحجم التعاون والتنسيق القائم بين مختلف الأجهزة، مؤكدًا ضرورة الاستمرار بنفس الوتيرة ورفع درجة الاستعداد طوال الأسبوع وحتى انتهاء فعاليات الافتتاح، مع الإسراع في إنجاز الأعمال المتبقية لاستكمال الاستعدادات للحفل التاريخي.

