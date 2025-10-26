اندلاع حريق في محول كهرباء بعزبة «قوماطه» بأسيوط | شاهد

اندلع حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بمحول كهرباء بعزبة قوماطه التابعة لقرية عرب أبو كريم بمركز ديروط في أسيوط دون وقوع خسائر بشرية.

اندلاع حريق في عزبة قوماطه



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق في عزبة قوماطه التابعة لقرية أبوكريم وانقطاع التيار الكهربائي عن العزبة .

نشوب حريق في محول كهرباء



وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص، نشوب حريق في محول كهرباء العزبه مما أسفر عن انقطاع الكهرباء دون وقوع خسائر بشرية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من إخماد الحريق ، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.