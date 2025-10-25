إصابة 5 أشخاص في إنقلاب سيارة بأسيوط| صور

أصيب 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة " تمناية" وقع اليوم السبت أمام دير الأمير تادرس، بطريق أسيوط / ديروط الزراعي بمركز منفلوط.

إنقلاب سيارة امام دير الأمير تادرس

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة امام دير الأمير تادرس ووجود مصابين .

إصابة 5 أشخاص

انتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من عبدالناصر أحمد عبدالحميد، 54 عامًا – كدمات متفرقة بالجسم، وأميرة جمال رسمي، 27 عامًا – سحجات سطحية، و سارة سلامة فايز، 27 عامًا – سحجات متفرقة، و نور عاطف قزمان، 26 عامًا – سحجات متفرقة، و جورج سوري ميخائيل، 34 عامًا – خلع بالكتف الأيمن.

تم نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.