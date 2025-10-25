قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تصعد العمليات العسكرية في أوكرانيا بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة عالية الدقة
يديعوت أحرونوت: ذعر في واشنطن .. ما الذي يهدد خطة ترامب لوقف الحرب؟
رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير
استمرار دعم الأشقاء السودانيين.. السكة الحديد تسيّر الرحلة الـ28 ضمن "العودة الطوعية"
تفاصيل وظائف البنك الزراعي المصري
المصريون يتبرأون من المتهم بصفع مسن السويس | دعوات لمقاطعة محلاتهم.. وملاك الإيجار القديم يتنصلون من فعلته
طقس أكتوبر 2025 يختتم بحرارة مرتفعة وأجواء مستقرة| ماذا سيحدث ؟
هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب
لقاء استثنائي.. ترامب يلتقي أمير قطر على الطائرة الرئاسية الأمريكية
هل يحقق ميسي حلم الوصول إلى الهدف رقم 1000 قبل نهاية 2028؟
إعلام إيراني يكشف معلومات سرية عن صناعات عسكرية إسرائيلية
ترامب: أمريكا استعادت الكثير من الأموال بسبب الرسوم الجمركية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 5 أشخاص في إنقلاب سيارة بأسيوط| صور

إصابة 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بأسيوط
إصابة 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بأسيوط
إيهاب عمر

أصيب 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة " تمناية" وقع اليوم السبت أمام دير الأمير تادرس، بطريق أسيوط / ديروط الزراعي بمركز منفلوط.

 إنقلاب سيارة امام دير  الأمير تادرس

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة امام دير  الأمير تادرس ووجود مصابين .

إصابة 5 أشخاص 

انتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من عبدالناصر أحمد عبدالحميد، 54 عامًا – كدمات متفرقة بالجسم،  وأميرة جمال رسمي، 27 عامًا – سحجات سطحية، و سارة سلامة فايز، 27 عامًا – سحجات متفرقة، و نور عاطف قزمان، 26 عامًا – سحجات متفرقة، و جورج سوري ميخائيل، 34 عامًا – خلع بالكتف الأيمن.

تم نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

إنقلاب سيارة حادث دير الأمير تادرس طريق أسيوط ديروط منفلوط مصابين أسيوط حادث إنقلاب سيارة طريق أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

ترشيحاتنا

المتهمتان

رقصوا بملابس خادشة.. القبض على صانعتى محتوى بالقاهرة

مستشفي الفشن

إصابة 11 شخصا في حادث انقلاب تروسيكل بـ بني سويف

مشاجرة

نقل شقيقان مصابان بطلقات نارية إلى مستشفى قنا العام

بالصور

جنرال موتورز تسرح أكثر من 200 موظف في إطار خطة لخفض التكاليف

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

مكياج ناعم .. كارولين عزمي تبهر متابعيها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

إجراءات قانونية ضد صاحب عقار ومدرس استخدما السطح مركزا للدروس الخصوصية بمنيا القمح

الشرقية
الشرقية
الشرقية

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني

فيديو

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد