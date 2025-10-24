إصابة 3 سيدات في إنقلاب تروسيكل بأسيوط

أصيبت 3 سيدات في حادث إنقلاب تروسيكل وقع ، اليوم الجمعة، بقرية دشلوط في مركز ديروط بأسيوط.

إصابة 3 سيدات في إنقلاب تروسيكل



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد ورود بلاغا من مستشفى ديروط المركزي بوصول كلا من " أم الخير عبد الظاهر حسن"،45 عاما، مصابه باشتباه كسر بالذراع الأيمن، و " ندى خالد مقدام"، 13 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، و " هايدي طارق صلاح"13عاما، كدمات بالجسم، إثر انقلاب تروسيكل بهن ناحية مجمع الخدمات بقرية دشلوط .



تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.