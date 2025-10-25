إصابة سيدة في حريق شقة سكنية بمدينة أسيوط

أصيبت سيدة باختناق في حريق اندلع، اليوم السبت، في شقة سكنية بمنطقة الشيخ علي عبد الدائم بحي غرب مدينة أسيوط أسفر عن احتراق محتويات الشقة.

اندلاع حريق في شقة سكنية



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة الشيخ علي عبد الدائم .

انتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين نشوب حريق في شقة سكنية ملك " كاملة . ع . أ " 61 عاما، أسفر الحريق عن إصابة " سمر . م . ع "32 عاما باختناق وتم نقلها إلى مستشفى الإيمان العام والتهمت النيران محتويات الشقة .

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.