محافظ أسيوط لـ صدى البلد: نجحنا في إزالة 550 حالة تعد واسترداد 10 آلاف فدان لصالح الدولة

قال اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إن المحافظة نجحت في تحقيق نتائج قوية ومؤثرة خلال الموجة الـ27 من حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة. فقد تمكنا خلال هذه الموجة من إزالة 541 حالة تعدٍ بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمساحة تجاوزت 109 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى 550 حالة تعدٍ بالزراعة بإجمالي 10,611 فدانًا تمت استعادتها لصالح الدولة.

وأضاف محافظ أسيوط لـ"صدى البلد" أنه فيما يخص ملف المتغيرات المكانية، تم تنفيذ 415 إزالة لمخالفات بالمباني بمساحة نحو 38 ألف متر مربع، إلى جانب 74 حالة تعدٍ بالزراعة بمساحة فدان واحد و13 قيراطًا، كما تمت إزالة 393 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة بلغت 15 فدانًا و3 قراريط و20 سهمًا.

وأشار أبو النصر إلى أن مراحل التنفيذ بدأت بالمرحلة الأولى من الموجة الـ27 خلال الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الماضي، تلتها المرحلة الثانية التي جرت من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر، والمرحلة الثالثة التي يتم تنفيذها حاليًا في الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة ملتزمة تمامًا بتنفيذ جميع قرارات الإزالة وفق الجدول الزمني المحدد، ولن يُسمح بأي تهاون أو تقاعس في استرداد حق الدولة، مع الاستمرار في التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان التنفيذ الميداني الفوري لأي قرارات إزالة، وتحقيق الردع الكامل لكل من تسول له نفسه التعدي على أراضي الدولة.