خاص| محافظ أسيوط: نمتلك مقومات تؤهلنا أن نكون مركزًا رئيسيًا للإنتاج الحيواني

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أن قطاع الثروة الحيوانية بالمحافظة يحظى باهتماما كبيرا منذ اليوم الأول لتولية المسئولية وذلك إيمانًا بأهميته في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان، فضلًا عن دوره في توفير فرص عمل جديدة للشباب ودعم الاقتصاد المحلي، فمحافظة أسيوط تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لأن تكون مركزًا رئيسيًا للإنتاج الحيواني في صعيد مصر، لما تتمتع به من مساحات زراعية شاسعة ومزارع قائمة ضمن مشروعات تنمية الثروة الحيوانية.

التوسع في إنشاء المزارع المتكاملة ومراكز تجميع الألبان بالقرى

وأضاف محافظ أسيوط لـ " صدى البلد " قائلا: بدأنا بالفعل نجني ثمار خطط التطوير التي تم تنفيذها في هذا القطاع الحيوي، من خلال التوسع في إنشاء المزارع المتكاملة ومراكز تجميع الألبان بالقرى، إلى جانب دعم صغار المربين بالقروض الميسرة وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، مع تقديم برامج تدريبية وتوعوية لرفع كفاءتهم الفنية وتحسين أساليب التربية والإنتاج.

و أشار أبو النصر الى انه يجرى العمل حاليا على تطوير ورفع كفاءة المجازر الآلية بالمحافظة من الناحية البيئية والفنية، لضمان جودة وسلامة المنتجات الحيوانية، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارتي الزراعة والتموين والهيئة العامة للخدمات البيطرية، فضلًا عن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال الحيوي لتوسيع قاعدة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي ونستطيع القول إننا نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نقلة نوعية في قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، تواكب رؤية الدولة في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري.