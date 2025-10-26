قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

26 جامعة مصرية في تصنيف "التايمز" العالمي لعام 2026.. نواب: شهادة دولية على نهضة التعليم العالي

محمد الشعراوي

حصدت 26 جامعة مصرية مكانًا في تصنيف "التايمز" العالمي لعام 2026، لتؤكد المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الجامعات المصرية على الساحة الدولية.

وأشاد عدد من النواب بهذا الإنجاز، مؤكدين أنه يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء منظومة تعليمية حديثة ترتكز على البحث العلمي والابتكار، وتعزز من قدرة الجامعات المصرية على المنافسة عالميًا، في ظل استراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع المعرفة.

وأشاد النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، بإدراج 26 جامعة مصرية في تصنيف "التايمز" العالمي لعام 2026، معتبرًا أن هذا الإنجاز يعكس حجم التطور الكبير الذي تشهده منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال السنوات الأخيرة، بفضل دعم القيادة السياسية وحرصها على بناء مجتمع المعرفة.

وأكد "زيدان" في تصريحات خاصة أن هذا التقدم لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج استراتيجيات واضحة تبنتها الدولة لتحديث البنية التحتية للجامعات، ورفع كفاءة منظومة التعليم الجامعي، وربط البحث العلمي باحتياجات التنمية الوطنية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن اهتمام الدولة بالبحث العلمي والابتكار يتكامل مع جهودها في دعم الطلاب من مختلف الفئات، خاصة من ذوي الهمم، من خلال مبادرات مثل المبادرة الرئاسية "تمكين"، التي تجسد رؤية القيادة السياسية في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص داخل الجامعات المصرية.

واختتم النائب عادل زيدان تصريحاته مؤكدًا أن إدراج الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية المرموقة لم يعد مجرد إنجاز رمزي، بل هو شهادة دولية على نجاح الدولة في بناء منظومة تعليمية حديثة قادرة على المنافسة عالميًا.

ثمّن النائب الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، ما أعلنه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الإسكندرية، من إنجازات تعكس التطور المستمر في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مؤكدًا أن إدراج 26 جامعة مصرية في تصنيف "التايمز" العالمي لعام 2026 يُعد إنجازًا نوعيًا يبرهن على الجهود المبذولة لتطوير التعليم والبحث العلمي وفقًا للمعايير الدولية.

وأكد "حسين" في تصريحاته أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانة التعليم والبحث العلمي كقاطرة للتنمية، وهو ما يتجلى في انضمام مصر إلى برنامج "هورايزون أوروبا" للبحث والابتكار، كأول دولة عربية وثاني دولة إفريقية تنضم إلى هذا البرنامج الأوروبي الرائد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعزز من قدرة الباحثين المصريين على المشاركة في المشاريع البحثية العالمية ونقل الخبرات والمعرفة.

وأعرب عضو مجلس النواب عن تقديره لإطلاق المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الإعاقة خلال العام الدراسي 2025–2026، معتبرًا أنها تجسيد عملي لرؤية القيادة السياسية في بناء مجتمع شامل يحقق المساواة وتكافؤ الفرص داخل الجامعات المصرية.

وأكد "حسين" أهمية الأنشطة الثقافية التي تنظمها الجامعات المصرية، موضحًا أنها تُسهم في ترسيخ قيم الانتماء والوعي الوطني لدى الطلاب، من خلال استضافة رموز الفكر والثقافة والإعلام والأمن القومي في فعاليات تثري الوعي العام وتربط الأجيال الجديدة بتاريخها الوطني.

واختتم النائب الدكتور هشام حسين تصريحه بالتأكيد على أن ما تشهده الجامعات المصرية اليوم من تطوير شامل في البنية التحتية وجودة التعليم والبحث العلمي يمثل أحد أهم ركائز بناء الجمهورية الجديدة، داعيًا إلى استمرار دعم الدولة للجامعات، وتشجيع الشراكات الدولية، وربط مخرجات البحث العلمي بخطط التنمية الوطنية.

تصنيف التايمز العالمي البحث العلمي الجامعات المصرية مجلس الشيوخ إدراج 26 جامعة مصرية

