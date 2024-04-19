مدرب المقاولون: حالة لؤي وائل جيدة ونشكر نادي بلدية المحلة

أكد الكابتن محمد عودة المدير الفني لنادي المقاولون العرب، أن الحالة الصحية للاعب لؤي وائل جيدة وتحسنت عقب دخوله غرفة العناية المركزة الباطنة بمستشفي المحلة العام.

ونقل لؤي وائل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إلى مستشفى المحلة بعد تعرضه لإصابة قوية بعد سقوطه خلال مباراة بلدية المحلة في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات مسابقة دوري nile ، والتي أقيمت على أرضية ملعب نادي غزل المحلة.

وأضاف عوده في تصريحات صحفية: شكرا لمسئولي نادي بلدية المحلة وعلي رأسهم المحاسب مصطفي الشامي رئيس النادي علي دعمه الكامل والتواصل مع الفريق الطبي لتذليل اي عقبات مقدمه للاعبنا".

واختتم بقوله: "الحمد لله علي نتيجة الخسارة في المبارة وسنقدم المزيد من الجهد لتحسين وضع الفريق في ترتيب أندية الدوري الممتاز" .



جدير بالذكر أن نتيجة المبارة بين فريقي نادي بلدية المحلة والمقاولون العرب انتهت بالنتيجة 2_ صفر لصالح الفريق الأول مما يساهم في تحسن ترتيب ممثل الفلاحين وسط اندية الدوري المصري.