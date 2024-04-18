هيئة شئون الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 40 فلسطينيا بالضفة الغربية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هيئة شؤون الأسرى، قالت قوات الاحتلال تعتقل 40 فلسطينيا بالضفة الغربية لترتفع الحصيلة إلى 8310 منذ 7 أكتوبر.

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "تحركات دولية لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على غزة".

جهود هنا ولقاءات هناك، زيارات ومحاولات تتوج بقرارات عدة وإدانات بالصمت الدولي واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني أجراها كثير من الزعماء العرب والغربيين محاولة منهم لصد تل أبيب عن مواصلة ممارستها غير الإنسانية ورفع يدها عن غزة، وإعلان فلسطين دولة مستقلة تتمتع بكامل سيادتها.

مصر السباقة دوما لتلك الجهود، إذ أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاءات عدة آخرها كان مع العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة في العاصمة القاهرة، دعا خلاله الرئيس المصري إلى توحيد الإرادة الدولية للتصدي للعدوان على قطاع غزة والتهجير القسري لأهله وتجويعهم.

الرئيس المصري شدد على ضرورة الانخراط الجاد والدولي في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، وهي التصريحات ذاتها التي أكد عليها العاهل البحريني.

القضية الفلسطينية لاتزال القضية الأبرز على طاولة المفاوضات العربية، إذ أكد العاهل الأردني أيضا الملك عبد الله الثاني على الحاجة الملحة لقيام المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن بتنفيذ قرارات الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.