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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بلدية المحلة يتغلب على المقاولون بهدفين دون رد بالدوري

بلدية المحلة
بلدية المحلة

تغلب فريق بلدية المحلة على المقاولون العرب بهدفين دون رد فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد غزل المحلة ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile ".

أحرز هدفى بلدية المحلة حسام أشرف فى الدقيقة 53 من علامة الجزاء، وعبد الرحمن سمانة فى الدقيقة 74.

وبهذه النتيجة يحتل فريق بلدية المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 19 نقطة بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 12 محتلا المركز قبل الأخير.

وشهدت المباراة سجال بين لاعبو الفريقين حيث ظهرت خطورة لاعبو فريق بلدية المحلة عن طريق حسام أشرف بينما هجمات المقاولوت العرب عن طريق محمد عنتر وسالم محمد.

وفى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة تلقى أحمد علاء مدافع المقاولون العرب البطاقة الحمراء.

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