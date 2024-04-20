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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حوافز للمستثمرين.. الحكومة: نسعى للوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

كشف محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لعدد من المشروعات التنموية في محافظتي بورسعيد ودمياط.

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وقال  محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" زيارة رئيس الوزراء لبورسعيد ودمياط تتأتي ضمن جهود الدولة لدعم الصناعة والاستثمار والمشروعات التنموية ".

 وتابع محمد الحمصاني :" رئيس الوزراء تفقد عدد من المصانع، والصناعة المحلية تسهم في ترشيد فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات".

وأكمل محمد الحمصاني:" رئيس الوزراء أكد سعي مصر من خلال خطط مدروسة لزيادة الصادرات المصرية بحول 2030 لتصل لـ 145 مليار دولار ".

ولفت محمد الحمصاني إلى أن :" قيمة الصادرات المصرية حاليا حوالي 53 مليار دولار، وهناك حوافز كثيرة تقدمها الدولة للمستثمرين من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، وهناك حرص من ادلولة لتطوير برنامج دعم الصادرات .

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