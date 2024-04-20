مدبولي يفتتح كوبري دمياط التاريخي عقب تطويره | شاهد

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع إعادة تأهيل كوبري دمياط التاريخي بمحافظة دمياط.



واستمع “مدبولي” لشرح حول ما تم في الكوبري من صيانة حيث تم عمل صيانة لجسم المعدني وتشطيبات ليكون مناسبًا لقاعة اجتماعات ومحاضرات ومعرض فنون تشكيلية، بتكلفة وصلت لـ 65 مليون جنيه تبرعات من الشركات.



وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع تطوير كورنيش البحر ومنطقة الخليج وتنسيق الموقع بمنطقة اللسان برأس البر بمحافظة دمياط .



واستمع "مدبولي" لشرح حول مشروع تطوير الكورنيش والذي سيتم الانتهاء منه شهر مايو المقبل .

وكان قد تفقد مدبولي مشروع إسكان عواصم المحافظات بمدينة رأس البر .

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