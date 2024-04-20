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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عصام زكريا مديرا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

عصام زكريا
عصام زكريا

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي تنصيب الناقد الفني عصام زكريا مديرًا للدورات القادمة من المهرجان.

عصام زكريا ناقد سينمائي ومترجم وباحث، مهتم بشئون الثقافة  له العديد من الإصدارات الأدبية عن السينما المصرية والأجنبية كما ترجم من الإنجليزية والألمانية كثيرًا من المقالات والأعمال الأدبية،  ويترأس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة منذ عام 2017.

 قررت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذى كان مقرر إقامته فى 15 نوفمبر الماضي، وذلك بسبب الأحداث الجارية بفلسطين.

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة على موقع Facebook منشورا جاء فيه "وزيرة الثقافة تقرر تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".

وتابعت: "قررت وزيرة الثقافة تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الخامسة والأربعين، والذي كان من المقرر أن يقام في الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر القادم، وسيتم تحديد موعد إقامة المهرجان في وقت لاحق".

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