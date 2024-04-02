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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عصام زكريا يكشف أسرار تهافت الفنانين على تحقيق المشاهدات وغياب التأثير

الكاتب والناقد الفني
الكاتب والناقد الفني عصام زكريا

قال الكاتب والناقد الفني عصام زكريا، إن: "فئة الفنانين في مصر إذ كتب الناقد الفني شيئا لا يثير إعجابهم، سرعان ما يطلقوا عليه الحكم بأنه غير مطلع ولا يفهم شيئا، وإذ كتب أمور إيجابية يصبح من ضمن أعظم الأشخاص على الإطلاق".

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن: "صناعة السينما والدراما اختلفت بشكل كبير في السنوات الماضية، حيث أصبح هناك توجهات حول أن من سيحقق مشاهدات أكثر من خلال عمله الدرامي أو السينمائي سيكون النجم الأكثر نجاحا، بالرغم من غياب تأثيره على الجمهور في أغلب الأوقات، فهناك مقاطع فيديو تحقق ملايين المشاهدات، ولكنها لا تعط أي تأثير بعد مشاهدتها، وعلى العكس، يكون هناك بعض الأعمال التي يشاهدها مجموعة صغيرة من الناس، ولكن يكون لها تأثيرا كبيرا".

وواصل: "الأمر هنا لا يقتصر على الكم فقط، بل من الضروري توافر الكيف على المدى البعيد، وأن يكون أكثر تأثيرا، لذا يجب فهم فكرة الأوان المستطرقة في الثقافة، من خلال توفير نخبة قوية حتى وإن كان عددها قليل، ولكنها يجب أن تكون حقيقية ومثقفة بشكل كامل".

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