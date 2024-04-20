إجراءات مهمة من الحكومة لدعم المصدرين.. تفاصيل

كشف محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لعدد من المشروعات التنموية في محافظتي بورسعيد ودمياط.

وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع رؤساء المجالات التصديريت وسيكون هناك اجتماع قريب للاتفاق على مجموعة من الخطوات اللازمة لدعم المصدرين ".

وتابع محمد الحمصاني: "الدولة المصرية تعمل على دعم المصدرين وتطوير برنامج دعم الصادرات"، مضيفا:" الدولة تعمل على تذليل كل العقبات والتحديات التي تواجه المصدر أو المستثمر".

وأكمل محمد الحمصاني:" الدولة حريصة على توفير الأراضي للمستثمرين ومتابعة إجراءات التأسيس للشركات ومنحهم الرخصة الذهبية ".

ولفت محمد الحمصاني :" الدولة تهتم بتطوير الموانئ المصرية ورئيس الحكومة زار ميناء دمياط اليوم"، مضيفا:" تطوير الموانئ يخدم ملف زيادة الصادرات المصرية ".