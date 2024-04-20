بالأمم المتحدة.. أحمد موسى: «أبو العينين» أكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي ضد إسرائيل|فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ترأس وفد برلمان دول البحر الأبيض المتوسط في نيويورك، وعقد أبو العينين لقاءات مهمة مع مسئولين أمميين وعلى رأسهم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أبلغ النائب محمد أبوالعينين برغبته في زيارة معبر رفح".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "أبو العينين أكد خلال لقائه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قطاع غزة يواجه أزمة إنسانية كبيرة ، وأن الاحتلال يدمر المستشفيات في قطاع غزة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "أبوالعينين أكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي ضد إسرائيل وتنفيذ قرارات مجلس الأمن من أجل وقف وإنهاء الحرب على غزة".

واستقبلَ السفير "دينيس فرانسيس" رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري، والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، على هامش الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية الإسرائيلية.

وصرّح أبو العينين، أن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعرب له عن رغبته في زيارة معبر رفح من الجانب المصري، مبديًا ترحيبه بتلك الزيارة للوقوف على حجم وسير المساعدات النافذة إلى قطاع غزة، وتوثيق الدور المصري الهام في رفع المعاناة عن أهالي القطاع.

وأوضح أبوالعينين، أن مصر مستمرة في فتح معبر رفح على مدار الساعة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بكل الكميات الممكنة، مؤكدًا أن أي عراقيل اسرائيلية أو إجراءات من شأنها منع وصول المساعدات لأهالي القطاع يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي.