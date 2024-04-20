حريق بحديقة منتزه بورفؤاد التاريخية .. والحماية المدنية تسيطر| شاهد

اندلع حريق بحديقة المنتزه التاريخية فى مدينة بورفؤاد إحدى مدن محافظة بورسعيد واشتعلت النيران بعدد من الأشجار داخل الحديقة دون معرفة لأسباب اندفاع الحريق بالحديقة الأقدم فى محافظات القناة .

دفعت الحماية المدنية فى بورسعيد بسياراتها على الفور فى محاولة للسيطرة على النيران قبل اجهازها على الأشجار النادرة فى الحديقة والتى ترجع اعمارها لأكثر من ١٢٠ عام تاريخ إنشاء تلك الحديقة .

وتعتبر حديقة المنتزه فى بورفؤاد من الحدائق التاريخية بمحافظة بورسعيد كون انشائها جاء ملاصق لمنطقة الفيلات الأثرية التاريخية بالمدينة التى ترجع انشائها لإنشاء المدنية بفرمان خديوى مصر عام ١٩٢٠ م.

كانت أعمال تطوير حديقة المنتزه قد توقفت بالرغم من صدور قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لعدد الولايات حيث طعنت هيئة قناة السويس على التطوير بدعوى ملكيتها للحديقة غير أن الأعمال توقفت ودب الإهمال التام بالحديقة وباتت اشبه بالمنطقة المهجورة بعد أن كانا تعد من أجمل حدائق العالم .

النيران تشتعل باشجار حديقة منتزه بورفؤاد التاريخية فى بورسعيد 1000297877 1000297871 1000297880 1000297874

وحذر أهالي بورفؤاد من تخريب الحديقة الذي وصفوه بالمتعمد للاستفادة من الموقع الفريد للحديقة التاريخية بعد الاجهاز عليها وتحويلها الي أبراج سكنية تقضي على تاريخ المدينة ومتنفس الأهالي بها .

تواصل قوات حماية بورسعيد المدنية أعمالها فى إخماد النيران والسيطرة عليها قبل الاجهاز على الأشجار العتيقة التاريخية .