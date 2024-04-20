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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق بحديقة منتزه بورفؤاد التاريخية .. والحماية المدنية تسيطر| شاهد

النيران تشتعل باشجار
النيران تشتعل باشجار حديقة منتزه بورفؤاد التاريخية فى بورسعي

اندلع حريق بحديقة المنتزه التاريخية فى مدينة بورفؤاد إحدى مدن محافظة بورسعيد واشتعلت النيران بعدد من الأشجار داخل الحديقة دون معرفة لأسباب اندفاع الحريق بالحديقة الأقدم فى محافظات القناة .

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دفعت الحماية المدنية فى بورسعيد بسياراتها على الفور فى محاولة للسيطرة على النيران قبل اجهازها على الأشجار النادرة فى الحديقة والتى ترجع اعمارها لأكثر من ١٢٠ عام تاريخ إنشاء تلك الحديقة .

وتعتبر حديقة المنتزه فى بورفؤاد من الحدائق التاريخية بمحافظة بورسعيد كون انشائها جاء ملاصق لمنطقة الفيلات الأثرية التاريخية بالمدينة التى ترجع انشائها لإنشاء المدنية بفرمان خديوى مصر عام ١٩٢٠ م.

كانت أعمال تطوير حديقة المنتزه قد توقفت بالرغم من صدور قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لعدد الولايات حيث طعنت هيئة قناة السويس على التطوير بدعوى ملكيتها للحديقة غير أن الأعمال توقفت ودب الإهمال التام بالحديقة وباتت اشبه بالمنطقة المهجورة بعد أن كانا تعد من أجمل حدائق العالم .

النيران تشتعل باشجار حديقة منتزه بورفؤاد التاريخية فى بورسعيد

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وحذر أهالي بورفؤاد من تخريب الحديقة الذي وصفوه بالمتعمد للاستفادة من الموقع الفريد للحديقة التاريخية بعد الاجهاز عليها وتحويلها الي أبراج سكنية تقضي على تاريخ المدينة ومتنفس الأهالي بها .

تواصل قوات حماية بورسعيد المدنية أعمالها فى إخماد النيران والسيطرة عليها قبل الاجهاز على الأشجار العتيقة التاريخية . 

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