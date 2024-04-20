بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

نشرت الفنانة بوسي، صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بوسي بفستان ذهبي جذاب، وميك أب غامق، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

وكانت الفنانة بوسي قد أشعلت حفل زفاف نجل محمد فؤاد في أحد الفنادق الكبرى، وقدمت بوسي عددًا من أغانيها الشهيرة والتي تفاعل معها الحضور ومن أبرزها “آه يا دنيا، مبروك عليَّا”.

ووجَّهت بوسي رسالة لنجل محمد فؤاد قائلة: “أنا حاسة إن ابني هو اللي بيتجوز وبقى عندك حماتين، بينما وجه محمد فؤاد الشكر لـ”بوسي"، “أحلى بوسي في الدنيا كلها، وأجدع واحدة في مصر كلها، وعندها استعداد تغني للصبح”.

وحرص العديد من نجوم الفن والرياضة والشخصيات العامة على حضور حفل زفاف نجل الفنان محمد فؤاد.

وكان من ضمن الحضور كل من الملحن حميد الشاعري، والفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والفنان إيهاب توفيق، والفنان شريف رمزي وزوجته، والفنان محمد الشقنقيري وزوجته، والفنانة دنيا عبد العزيز وآخرون.

ومن نجوم الكرة حضر كل من طاهر أبو زيد، وعماد متعب، وإبراهيم حسن مدير المنتخب الوطني، وغيرهم.

IMG_20240420_214737

IMG_20240420_214725

IMG_20240420_214716

IMG_20240420_214706