ترتيبات زيارة السيسي لأنقرة.. أحمد موسى يكشف كواليس لقاء سامح شكري بالرئيس التركي|فيديو

علّق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة سامح شكري وزير الخارجية إلى تركيا ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية التركي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "سامح شكري نقل تحيات الرئيس السيسي لأردوغان".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "سامح شكري أشاد بوتيرة الزيارات السياسية الرفيعة بين البلدين بعد إعادة العلاقات الثنائية إلى مستواها الطبيعي".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "ستكون هناك زيارة مرتقبة للرئيس السيسي إلى تركيا ويتم الترتيب حاليًا إلى هذه الزيارة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: “أردوغان نقل خالص تحياته وتقديره للرئيس السيسي، مبديًا تطلعه لاستقبال سيادته في تركيا في أقرب وقت ممكن”.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: “وشدّد أردوغان على ما يمثله التعاون المصري التركي من أهمية كبيرة، سواء في الإطار الثنائي لتعزيز أوجه التعاون المشترك على مختلف الأصعدة والارتقاء بالعلاقات المصرية التركية في شتى جوانبها، أو فيما يتعلق بتنسيق المواقف والتشاور المستمر اتصالاً بمختلف القضايا والملفات على المستويين الإقليمي والدولي”.