حذرنا مرارا وتكرارا.. سامح شكري: قلقون من التصعيد القائم في المنطقة

قال سامح شكري، وزير الخارجية: “إننا قلقون من التصعيد القائم في المنطقة”، متابعا: “حذرنا مرارا من أن الحرب في غزة ستؤدي إلى توسع الصراع في المنطقة”.

وأضاف شكري، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي، أن “اضطراب الملاحة في البحر الأحمر يزيد التوتر بالمنطقة، ونطالب جميع الأطراف بالاضطلاع بمسئولياتها نحو الاستقرار”.

واستطرد: “نطالب المجتمع الدولي بالضغط لفتح المعابر الإسرائيلية الستة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة”.

وأشاد وزير الخارجية التركي بدور مصر وجهودها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.