15 مليون جنيه زيادة وإلغاء نسبة المشاركة..الأهلي يقترب من التجديد لثنائي الفريق

قال الإعلامي أمير هشام، إن عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سوف يجدد عقده مع الفريق لمدة موسم واحد خلال الفترة المقبلة.

وتابع أمير هشام خلال برنامجه على قناة "النهار": "الأهلي توصل لاتفاق نهائي مع عمرو السولية على تجديد عقده لمدة موسم واحد فقط، ولكن سوف يتم تقديره نظرًا لمسيرته مع النادي".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي سوف يقدر اللاعب بشكل كبير، وسوف يمنحه في موسمه الأخير مبلغ 15 مليون جنيه، مع إلغاء بند نسبة المشاركة واستثنائه من هذا الأمر، تقديرًا لما قدمه طوال ارتدائه لقميص الفريق".

واختتم أمير هشام: "محمد هاني ظهير أيمن الفريق، سوف يوقع عقد جديد أيضًا، مع إلغاء بند نسبة المشاركة خاصةً أن هناك بند يسمح بإلغاء النسبة حالة تخطي اللاعب 300 مباراة مع الفريق، وهو ما يتوافر في الظهير الأيمن الذي يقترب بشدة من التجديد".