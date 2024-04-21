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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يضع حجر أساس مدرسة النيل الدولية بمدينة شرم الشيخ

حجر اساس مدرسة النيل
حجر اساس مدرسة النيل الدولية

 

وضع اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، حجر أساس مدرسة النيل الدولية بشرم الشيخ.

شهد وضع حجر الأساس الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، ومحمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس كمال موسى عبد الملاك، مدير عام هيئة الأبنية التعليمي بالمحافظة.

وأوضح مدير عام الأبنية التعليمية ان المدرسة تقع علي مساحة 25 ألف متر مربع تقريبا، وتتكون من 7 ملاحق عبارة عن 2 مبنى للفصول ( ارضي+ 3 علوي) ، غرفة محولات كهرباء، 4 غرفة حارس، وتحتوي المدرسة 42 فصل 6 رياض اطفال، 18 للمرحلة الابتدائية، 9 فصول للمرحلة الاعدادية، 9 فصول للمرحلة الثانوية.

بالإضافة إلي معمل للعلوم، معمل للفيزياء، معمل للأحياء، معمل للكيمياء، كافتيريا، وقاعة للتربية الفنية والموسيقية، ومكتبات ودورات مياه.

ومن جانبه أشاد محافظ جنوب سيناء بجودة نظام التعليم في مدارس النيل الدولية لتخريج جيل قادر علي مواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق أهداف التنمية، لافتا الي انه سيتم التوسع في إنشاء هذا النوع من المدارس بباقي مدن المحافظة، ولفت المحافظ إلي أنه تم اختيار موقع المدرسة في محيط جامعة الملك سلمان، والمدرسة المصرية اليابانية، لتكون صرحا تعليميا آخر بمدينة شرم الشيخ.

حجر اساس مدرسة النيل

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جنوب سيناء فودة حجر أساس مدرسة النيل الدولية شرم الشيخ

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