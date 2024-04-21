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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب: قانون التأمين الموحد له مردود إيجابي كبير على القطاع الطبي

الدكتور أيمن أبو
الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن مشروع قانون التأمين الموحد يضع قواعد شاملة ومحددة للتأمين في مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من العاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التأمين الموحد.

وقال النائب إن مشروع القانون يجمع القوانين المبعثرة لصناعة التأمين وهو أمر رائع، مؤكدا أن التأمين دعامة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة المخاطر وتقليل الخسائر وتحقيق الدعم الاقتصادي.

وأوضح أبو العلا أن قانون التأمين الموحد له مردود إيجابي كبير على القطاع الطبي، لأنه يجعل شركة متخصصة للتأمين الطبي وسيكون بها كفاءات تساعد الدولة في مساندة مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التأمين الموحد به العديد من المزايا، لا سيما وأنه يعمل على حوكمة صناديق التأمين الخاصة، خصوصا أن بها مليارات الجنيهات.

مشروع قانون التأمين الموحد الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى العاصمة الإدارية الجديدة الحكومة

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