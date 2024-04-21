بعد إجرائها عملية الزائدة.. لجنة خاصة لطالبة الأزهر بمطروح

تفقد الشيخ عطية سالم، الوكيل الشرعي لمنطقة مطروح الأزهرية اليوم الأحد، لجنة امتحان خاصة لطالبة بالصف الثاني الإعدادي، بمعهد فتيات عمر بن عبد العزيز، للاطمئنان على الحالة الصحية لها بعد خضوعها لعملية جراحية عاجلة «زائدة دودية»، أمس السبت.



وتأكد الوكيل الشرعي للمنطقة، من توفير جميع سبل الرعاية والراحة لها أثناء تأدية امتحانها بالمستشفى، وذلك بناءً على توجيهات من رئيس المنطقة، فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم.

وتحدث الوكيل الشرعي للمنطقة مع الطالبة للتعرف منها عن قرب على سير الامتحانات، وتشجيعها ببث روح التفاؤل، متمنيا لها السلامة والشفاء العاجل والنجاح والتوفيق.

ووجه الشكر لإدارة المستشفى على التنسيق والتعاون مع المنطقة الأزهرية، وعقد لجنة خاصة للطالبة بالمستشفى، حفاظا على مستقبلها.