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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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دعم مزارعي القمح من خلال زيادة قيمة السلفة الزراعية للمحصول.. فيديو

رئيس البنك الزراعي
رئيس البنك الزراعي

تحدث علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن بدء توريد محصول القمح من المزارعين والموردين.

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زيادة توريد القمح عن المواسم السابقة .. لهذا السبب

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البنك الزراعي المصري يبدأ استلام محصول القمح في 190 موقعا على مستوى الجمهورية


وقال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "تم البدء في استلام محصول القمح من المزارعين والموردين في أكثر من 190 موقعا تخزينيا عبارة عن شون ومراكز ونقاط تجميع منتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، وفقا لأسعار التوريد والمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين، حيث أن سعر طن القمح العالمي أعلى من السعر المحلي الموجود داخل مصر.

 

وأضاف: البنك الزراعي قام بإنشاء غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلى لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد كما يشارك البنك في عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين، معقبا: "لدينا غرفة عمليات تعمل على مدار الـ 24 ساعة لمتابعة عمليات التوريد".

 

وتوقع علاء فاروق، زيادة كميات الأقماح المستلمة هذا الموسم بالمقارنة بالمواسم الماضية نتيجة الإجراءات والحوافز التشجيعية التي وفرتها الدولة لموردي القمح.


وأردف رئيس البنك الزراعي: قمنا بزيادة عدد المواقع التخزينية هذا العام لتصل إلى 190 موقع تخزيني بقدرة استيعابية لاستقبال نحو 800 ألف طن قمح خلال الموسم.

 

واختتم علاء فاروق: البنك الزراعي يدعم مزارعي القمح من خلال زيادة قيمة السلفة الزراعية لمحصول القمح والتي يحصل عليها الفلاح بفائدة 5% فقط لتصل إلى 18 ألف جنية لفدان الري التقليدي، و21.5 ألف للري الحديث لمساعدة الفلاح في تحمل ارتفاع أسعار تكاليف الزراعة ومستلزمات الانتاج.

البنك الزراعي القمح

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