عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق يفتح النار على جوميز بسبب شيكابالا

صدى البلد

علق إبراهيم سعيد نجم الزمالك السابق ، على تغيرات جوميز في مباراته اليوم أمام دريمز .


وكتب سعيد من خلال حسابه الشخصي اكس:٠ المدير الفني لنادي الزمالك جوميز ‏اخطاء بخروج شيكابالا !"


انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق دريمز الغاني، بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وشهدت أحداث الشوط الأول محاولات من جانب لاعبي الفريقين لإحراز هدف التقدم ولكن دون جدوى.

تشكيل الزمالك أمام دريمز الغاني

 

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – إبراهيما نداي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي - ترافيس موتيابا.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" – سيف الجزيري – مصطفى شلبي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرواتب هتزيد| بشرى سارة لـ 18 مليون موظف.. والتطبيق في هذا الموعد

نجم الزمالك السابق يفتح النار على جوميز بسبب شيكابالا

بعد الجدل في نهاية المباراة.. اتحاد الكرة يعلن الأهلي بطلا لدوري 2003

صدمة للزمالك من رابطة الأندية| عقوبات قاسية للفارس الأبيض.. ومفاجأة في تقرير إبراهيم نورالدين

فيديوهات خادشة للحياء.. سقوط بطلة بث مقاطع مخلة عبر الانترنت بالإسكندرية

نشروا أخبارا كاذبة.. النيابة تحيل 11 متهما للمحاكمة في واقعة طالبة العريش

السوشيال ميديا تتشح بالأسود| السر وراء وفاة البلوجر روكا.. حكاية حادث كوبري الحرفيين

بسبب عزاء السعدني.. أشرف زكي يهاجم محمد الباز: «مش مستنيين حد يعلمنا.. ما تعملش فتنة»

ترشيحاتنا

أول زيارة لأردوغان إلى العراق منذ 13 عاما.. ماذا يحمل في جعبته؟

التموين تعزز مخزونها من السكر الخام باستيراد 250 ألف طن

الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الاعاقة تنظم ماراثون التوحد الرياضي

مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع لبحث وضع الرهائن في غزة

شعبة المصورين الصحفيين ترد على أزمة تغطية جنازات المشاهير

بسعر 999 جنيه.. أرخص هاتفين Nokia في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لمحمد رجب وخطيبته في حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق

الصور الأولى من حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق

ملابس جريئة.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها

جمبسوت لافت.. مي كساب تشعل السوشيال ميديا برشاقتها

فيديو

بعد رصد حالات الغضب.. قرار عاجل من الحكومة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بهذا التوقيت

مبادرة جديدة.. خفض أسعار الخبز السياحي والفينو لـ 40%

الصحة العالمية تحذر .. جائحة جديدة تثير مخاوف الدول من انتشار مرض مميت

معتصم النهار عن انتقادات مسلسل "لعبة الحب": مش بهتم بالكلام السلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ