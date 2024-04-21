برلمانية: استخدام الفيتو ضد فلسطين كشف للعالم انحياز أمريكا لإسرائيل

استنكرت الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو بمجلس الأمن الدولي؛ لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مؤكدة أن تلك الخطوة كشفت للعالم أجمع انحياز واشنطن لتل أبيب، ودعمها لجرائمها الوحشية التي تمارسها ضد الفلسطينيين.

وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية اليوم، إن فشل مجلس الأمن في منح فلسطين العضوية الكاملة؛ يشجع الاحتلال الإسرائيلي على استمرار العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق، ويشعل الصراع في منطقة الشرق الأوسط بل يدفعها إلى شفا الهاوية.

وأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن أمريكا متورطة في الحرب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط الآن، نتيجة سياساتها القائمة على الدعم المطلق لابنتها المدللة إسرائيل، وتحديها للعالم والقانون الدولي.

وشددت النائبة، على ضرورة إنهاء الحرب الإجرامية التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة، لإنقاذ أرواح الأبرياء الذين يتعرضون لانتهاكات صارخة على يد الكيان الصهيوني.