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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. إجراء عاجل في محافظتين بشأن تعليق الدراسة

السعودية
السعودية

أعلنت إداراتا التعليم في محافظتي محايل عسير ورجال ألمع في المملكة العربية السعودية، تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارسها للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس اليوم الإثنين.

وأوضحتا إدارتا التعليم في بيانات لهم، أنه وفقًا لاستمرارية الحالة الجوية غير المستقرة وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد السعودية المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة بالمدارس والمكاتب التابعة لهما.

وأشارت إدارتا التعليم، أن الدراسة ستكون عن بعد عبر "منصة مدرستي" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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