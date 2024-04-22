كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر الشرقي

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر الشرقي.

وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، قالت هيئة الأركان المشتركة بالبلاد، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل مجهول الهوية باتجاه البحر الشرقي اليوم الاثنين.

كما أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنها اكتشفت الإطلاق.

ويُعتقد أن المقذوف الذي تم إطلاقه هو صاروخ باليستي، كما جاء في تنبيه الحكومة اليابانية.

ويستمر هذا مع التحدي والسلوك التهديدي من جانب كوريا الشمالية ضد جيرانها على مدى السنوات القليلة الماضية.