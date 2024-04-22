كيفية الوقاية من الإصابة بحساسية نزيف الأنف مع ارتفاع الحرارة.. أمجد الحداد يوضح

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية بهيئة المصل واللقاح، أن ارتفاع نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة تعمل على تهييج الأغشية المخاطية للأنف، ومع ارتفاع نسبة الرطوبة، تؤثر عليها بشكل كبير ويتعرض لنزيف الأنف.

وقال أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "9 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، أن مرضى الحساسية لديهم دائما التهابات بالجيوب الأنفية، مما يؤدي لضعف في الشعيرات الدموية الدقيقة للجيب الأنفي.

وتابع رئيس قسم الحساسية بهيئة المصل واللقاح، أن نزيف الأنف لو حدث تكرار له بصورة أسبوعية، يجب عمل فحوصات دم سواء للأطفال أو الكبار، لمعرفة سبب الإصابة والتشخيص السليم.