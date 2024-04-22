أسوان.. تسليم شهادات التخرج للمتدربين عقب اجتيازهم لبرامج الأكاديمية العربية للعلوم

قامت الدكتورة رانيا المشاط، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتسليم شهادات التخرج للمتدربين من أبناء المحافظة والدول الشقيقة عقب إجتيازهم للبرامج التدريبية الخاصة بتصميم الجرافيك، والتسويق الإلكترونى، والتى حصلوا عليها داخل أروقة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وعقب إلقاء الكلمات للوزراء فى حضور السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الإتحاد الأوربى، وجيان بياترو بوردينيو، مدير ممثل المكتب القطري لبرنامج الأغذية العالمي بمصر، وأيضاً الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور علاء عبد البارى نائب رئيس الأكاديمية، والدكتور عطا الله حشاد مدير الفرع بأسوان.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة لديها ٢٧ مركز إغاثة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم تقديم خدمات الإغاثة لضيوف مصر من اللاجئين وإعادة دمجهم في المجتمع ، مشيرة إلى دور الهلال الأحمر المصري الذي لديه ٣٢ ألف متطوع، ويقدم دعما إلى ١٤ دولة في الخارج، فضلا عن بنوك الدم والقوافل الطبية، مشددة على أن الوزارة تشرف على منظمات المجتمع المدني، وهناك جمعيات متخصصة في الاستجابة السريعة للإغاثة.

جهود

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة يتعاظم دورها أكثر في مرحلة ما بعد الإغاثة، وهو ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، خاصة النساء والأطفال لحمايتهم من كافة أشكال العنف، حيث هناك حياة متكاملة ما بعد الإغاثة، حيث يتم التشجيع على عمل مشروعات مشتركة بين المصريات والسودانيات لتسهيل عملية الدمج، فضلا عن توفير مساحات صديقة للأطفال السودانيين وإدراكهم بالحضانات.

فيما أكد اللواء أشرف عطية أن أسوان تشهد خلال الفترة الحالية زخما كبيرا من الزيارات للوزراء وكبار الشخصيات لحضور العديد من الفعاليات والاحتفالات فى ظل الطفرة الغير مسبوقة فى كافة المجالات، والتى تأتى نتيجة روح التعاون والتلاحم بين المحافظة والمنظمات الدولية والمجتمع المدنى والشراكات المتميزة مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأغذية العالمى.

وأوضح بأن كل ذلك تحقق ويتحقق على أرض زهرة الجنوب نتيحة لما شهدته من مشروعات كبرى فى التطوير والتجميل والتحديث، فضلاً عن مشروعات البنية التحتية والمحاور والطرق وغيرها الكثير وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو الذى يتكامل مع ما تمتلكه عاصمة الاقتصاد الإفريقى من ثروات تعدينية ومحجرية وطبيعية لتكون بذلك جاذبة للسينما والفنون، وفتح آفاق جديدة من الإستثمارات بالتعاون مع شركاء النجاح.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات