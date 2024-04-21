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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: إطلاق مبادرة «إيجى تراك» لتوفير فرص عمل للشباب

أنشطة شبابية بأسوان
أنشطة شبابية بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتشكيل لجنة تضم ممثلى الجهات المتعاونة لتنفيذ مبادرة “إيجى تراك” ( عربات الطعام للشباب). 

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع الشباب وتحفيزهم لإقامة المشروعات الصغيرة وتعزيز ثقافة العمل الحر، ما يساهم بشكل مباشر فى رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة. 
 

كما وجه المحافظ بتقديم جميع التسهيلات وأوجه الدعم والرعاية الشاملة للمتقدمين الراغبين فى الاستفادة من هذه المبادرة، فضلاً عن توفير التدريب الفنى والإدارى لضمان الحفاظ على استمرارية إقامة المشروعات ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات، مع تكثيف حملات التوعية بأهمية البرنامج، خاصة فى القرى والنجوع. 

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أنشطة شبابية 

من جانبه، أوضح زياد ياسين، مدير عام الشباب بمديرية الشباب والرياضة بأسوان، أنه بناءً على تعليمات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تم التنسيق مع إدارة المشروعات بديوان عام المحافظة بقيادة أسماء شوقى، وبالتنسيق مع مندوبى شركات المياه والكهرباء والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ممثلة فى الإدارة الهندسية لمعاينة المواقع المرشحة لتنفيذ عربات الطعام داخل نطاقها وإجراء تقرير عن مدى صلاحية إقامة مثل هذه المشروعات الشبابية عليها أو استبدالها بمواقع أخرى.

ولفت إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات شهد متابعة من المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم، السكرتير العام للمحافظة، وأيضاً ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، لتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات وعوائدها الإيجابية على المنتفعين بها.

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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