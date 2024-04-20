ورش عمل لسفارة الولايات المتحدة بمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

يتعاون مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة AIWFF مع شركة Film Independent، بالشراكة مع سفارة الولايات المتحدة في القاهرة، لإنتاج ورشة عمل تحت عنوان creative producing workshop مدتها 4 أيام من 20 إلى 24 أبريل، وذلك تحت إشراف 2 من صانعي الأفلام الأمريكيين وهم: أفريل سبيكس وكيلي توماس.

وستكون الورشة جزءًا من مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة ويهدف إلى دعم وتعزيز التعبير الإبداعي لصانعي الأفلام المصريين من خلال الأفلام القصيرة.

افلام المرأة

هذه الورشة مفتوحة لصانعات الأفلام الناشئات من أسوان والمحافظات المحيطة بها اللاتي لديهن فكرة لفيلم قصير، بواقع 70% من المشاركات هن صانعات أفلام من أسوان ومحافظات صعيد مصر، وسيتم الاحتفال يوم 24 ابريل بالمشاركات بعد انتهاء ورشة العمل بتسليمهن الشهادات.

أما في يوم 25 أبريل، ستقدم السفارة الأمريكية في القاهرة، ما يصل إلى ثلاث جوائز لصانعات الأفلام المصريات إما عن فيلم روائي قيد التطوير أو فيلم وثائقي في مرحلة ما بعد الإنتاج في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة.

وستسافر الفائزات إلى لوس أنجلوس - هوليوود، لحضور أسبوع من البرامج حول تمكين صانعي الأفلام من خلال تزويدهم بالأدوات والاتصالات والإرشادات اللازمة لإنجاز مشاريعهم الفنية التي هي قيد التطوير مع متخصصون في صناعة السينما في هوليوود، وسيحصلون على جولة منظمة فيAcademy Museum كما سيحصلون أيضًا على عضوية Pro Film المستقلة.

جدير بالذكر أن صانعي الأفلام الأمريكيين المشرفين عن الورشة هم 2 أولهما أفريل سبيكس، منتجة ومخرجة، والتي شقت طريقها باعتبارها راوية قصص جريئة ومبتكرة لسنوات، ليس فقط كمنتجة ومخرجة ولكن أيضًا خلال أيامها كأستاذة في جامعة هوارد وكمعلمة أفلام من خلال فيلم إندبندنت، ومعهد صندانس.