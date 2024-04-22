حرب قادمة.. روسيا تحذر بولندا حال نشرت أسلحة نووية أمريكية على أراضيها

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا ستأخذ في الاعتبار النشر المحتمل للأسلحة النووية الأمريكية في بولندا في تخطيطها العسكري.

وجاء ذلك تعليقا على تصريح الرئيس البولندي أندريه دودا بشأن استعداد بولندا لنشر أسلحة نووية في إطار برنامج المشاركة النووية التابع لحلف شمال الأطلسي.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "يبدو أن وارسو تسعى عمدا إلى جذب المزيد من الاهتمام من أولئك الذين يتعاملون مع التخطيط العسكري في هيئة الأركان العامة الروسية، وسيكون من المنطقي الافتراض أنه بمجرد ظهور الأسلحة النووية الأمريكية في بولندا، سيتم وضع المنشآت ذات الصلة على الفور على قائمة الأسلحة النووية المشروعة في حالة حدوث مواجهة مسلحة مباشرة مع حلف شمال الأطلسي".

وانتقدت زاخاروفا تصريح دودا ووصفته بأنه "استفزازي"، قائله: "لا تخفي السلطات البولندية سعيها للتقرب من الأسلحة النووية الأمريكية المنتشرة في أوروبا، وتستخدم هذه الطموحات بنشاط في سياستها العدائية لـ روسيا".

وأضافت: "هذا جعلنا ننظر عن كثب إلى بولندا في تحركاتنا العسكرية، مع الأخذ في الاعتبار التهديدات التي تواجه روسيا والتي تنشأ بمشاركة هذا البلد".

وبحسب المتحدث باسم الخارجية الروسية، فإن موسكو ومينسك تأخذان في الاعتبار العامل البولندي عند اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز أمن دولتهما الاتحادية.

وفي مقابلة مع صحيفة فاكت يوم الأحد، قال دودا إن بولندا مستعدة لنشر رؤوس حربية نووية في إطار برنامج المشاركة النووية التابع لحلف شمال الأطلسي.

وبحسب الرئيس البولندي، فقد ناقش هذا الأمر مع شركاء الولايات المتحدة أكثر من مرة.