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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بوتين: روسيا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية إذا شعرت بخطر وجودي.. تفاصيل

بوتين
بوتين

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا، يفيد أن الرئيس الروسي بوتين، قال إن روسيا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية إذا شعرت بخطر وجودي، وأن الثالوث النووي الروسي أكثر حداثة من أي ثالوث في العالم ونعتبر ظهور أي قوات أمريكية بـ أوكرانيا متورطة في الحرب.


وأوضحت القناة أن وجود قوات أجنبية في أوكرانيا لن يغير مسار العملية العسكرية، و روسيا مستعدة للتفاوض بشأن أوكرانيا وأي محادثات يجب أن تحتوي على ضمانات مكتوبة وليست هدنة حتى لا تتم إعادة تسليح كييف .


وتابعت القناة أن بولندا تريد إعادة احتلال أجزاء من أوكرانيا التي تعتبرها جزءا من أراضيها، و سنتعامل مع أي رئيس للولايات المتحدة ولا نتدخل في الانتخابات الأمريكية، و سننشر قوات وأنظمة ضاربة عند الحدود مع السويد وفنلندا بعد انضمامها إلى حلف الناتو.
 

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