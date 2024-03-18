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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا وكوريا الجنوبية يعدان مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن الأسلحة النووية

الأسلحة النووية
الأسلحة النووية

أكدت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أعدتا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يؤكد مجددا حظر نشر الأسلحة النووية في الفضاء.

وقالت جرينفيلد، إن أي وضع للأسلحة النووية في مدار حول الأرض سيكون أمرًا غير مسبوق وخطير وغير مقبول، ويجب على الدول الأطراف أن تلتزم بالوفاء بالتزاماتها بموجب المادة الرابعة من معاهدة الفضاء الخارجي التي تحظر نشر أي أسلحة دمار شامل في الفضاء، بما في ذلك الأسلحة النووية، ومنها وعلينا أن نحث جميع الدول الأعضاء التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية على العمل عليها دون تأخير.

وأضافت: "اليوم، يمكنني أن أعلن أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع اليابان، تتقدم بقرار لمجلس الأمن يؤكد من جديد الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق الأطراف بموجب هذه المعاهدة، ويدعو كذلك الدول الأعضاء إلى عدم تطوير أي أسلحة نووية أو أي نوع آخر من الأسلحة". 

وأعلنت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن هذه الصواريخ "ستتسبب في دمار شامل ومصممة خصيصا لوضعها في مدار حول الأرض".

وفي وقت سابق، ذكرت بلومبرج أنه بسبب التقارير الإعلامية المنتشرة التي تفيد بأن روسيا تطور أسلحة مضادة للأقمار الصناعية، تقوم الولايات المتحدة بإعداد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي ضد نشر الأسلحة النووية في الفضاء.

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