الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لن تهنئ بوتين على فوزه بالانتخابات الروسية

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لتهنئة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على فوزه في الانتخابات.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن "باتيل" قوله: "أعتقد أنه من الآمن أن نقول إنه لن تكون هناك تهنئة من الولايات المتحدة".

وشدد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على أن الولايات المتحدة لا تعتبر الانتخابات الرئاسية في روسيا حرة أو نزيهة.

وحصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على 87.28% من الأصوات بعد فرز 100% من الأصوات، بحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية.

وفي وقت سابق، قالت نائبة ممثل مجلس الوزراء الألماني كريستيان هوفمان، إن ألمانيا لا تعتبر الانتخابات الرئاسية في روسيا شرعية ولن تهنئ فلاديمير بوتين على فوزه.

أشارت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى وجود رهاب حاد وهفوات في الذاكرة في وزارة الخارجية الألمانية على خلفية تصريحات زملائها الألمان.