«اقرأ على طريقتك».. مكتبة مصر العامة تحتفي باليوم العالمي للكتاب

تحتفل مكتبات مصر العامة، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، باليوم العالمي للكتاب، المقرر له يوم 23 إبريل من كل عام، والذي قررته اليونسكو منذ عام 1995، للاحتفال بالكتاب ومؤلفي الكتب.

ويعتبر تاريخ اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، تاريخا رمزيا في عالم الأدب، كونه يوافق ذكرى وفاة عدد من الأدباء العالميين.

وقالت رانيا شرعان، مديرة مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، إن قسم الكبار بالمكتبة، أعد مجموعة من الأفكار للاحتفال باليوم العالمي للكتاب، تحت شعار «اقرأ على طريقتك»، وسيتم عرض مجموعة من أحدث إصدارات الكتب لعام 2024، وأيضًا سيتم تصميم مجموعة من أغلفة الكتب قسم الكبار في المكتبة، ويتم تبادلها مع بعضهم البعض للاستفادة من تبادل الترشيحات.

وأضافت شرعان، أن المكتبة ستسمح لاستقبال الجمهور وطلاب المدارس والجامعات في قاعة الإطلاع الخاصة بها، للتصفح وقراءة الكتب التي تضمها المكتبة، وتتخطى أعدادها آلاف العناوين في جميع أنواع المعرفة المختلفة.

وأوضحت أن المكتبة ستسمح لزوارها في قاعة الإطلاع بقراءة الكتاب، وكتابة مختصر عنه، حتى يتبين لهم حجم الاستفادة من القراءة، فضلا عن أن المكتبة ستقدم مجموعة من الورش المختلفة على مدار اليوم لجمهورها، موضحه أن المكتبة تفتح ابوابها للزوار يوميا من ١٠ صباحا حتى ٧ مساءا ما عدا يوم الثلاثاء.

ويعتبر 23 أبريل تاريخًا رمزيًّا في عالم الأدب العالمي، فهو يصادف ذكرى وفاة عدد من الأدباء المرموقين مثل وليم شكسبير، ميغيل دي سرفانتس والاينكا غارسيلاسو دي لافيغا، وكان من الطبيعي بالتالي أن تخصص اليونسكو يوم 23 أبريل لإبراز مكانة المؤلفين وأهمية الكتب على الصعيد العالمي، ولتشجيع الناس عمومًا، والشباب على وجه الخصوص، على اكتشاف متعة القراءة واحترام الإسهامات الفريدة التي قدمها أدباء دفعوا بالتقدم الاجتماعي والثقافي للبشرية إلى الأمام.