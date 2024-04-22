عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

«اقرأ على طريقتك».. مكتبة مصر العامة تحتفي باليوم العالمي للكتاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحتفل مكتبات مصر العامة، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، باليوم العالمي للكتاب، المقرر له يوم 23 إبريل من كل عام، والذي قررته اليونسكو منذ عام 1995، للاحتفال بالكتاب ومؤلفي الكتب.

 ويعتبر تاريخ اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، تاريخا رمزيا في عالم الأدب، كونه يوافق ذكرى وفاة عدد من الأدباء العالميين.

وقالت رانيا شرعان، مديرة مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، إن قسم الكبار بالمكتبة، أعد مجموعة من الأفكار للاحتفال باليوم العالمي للكتاب، تحت شعار «اقرأ على طريقتك»، وسيتم عرض مجموعة من أحدث إصدارات الكتب لعام 2024، وأيضًا سيتم تصميم مجموعة من أغلفة الكتب قسم الكبار في المكتبة، ويتم تبادلها مع بعضهم البعض للاستفادة من تبادل الترشيحات.

وأضافت شرعان، أن المكتبة ستسمح لاستقبال الجمهور وطلاب المدارس والجامعات في قاعة الإطلاع الخاصة بها، للتصفح وقراءة الكتب التي تضمها المكتبة، وتتخطى أعدادها آلاف العناوين في جميع أنواع المعرفة المختلفة.

وأوضحت أن المكتبة ستسمح لزوارها في قاعة الإطلاع بقراءة الكتاب، وكتابة مختصر عنه، حتى يتبين لهم حجم الاستفادة من القراءة، فضلا عن أن المكتبة ستقدم مجموعة من الورش المختلفة على مدار اليوم لجمهورها، موضحه أن المكتبة تفتح ابوابها للزوار يوميا من ١٠ صباحا حتى ٧ مساءا ما عدا يوم الثلاثاء.

ويعتبر 23 أبريل تاريخًا رمزيًّا في عالم الأدب العالمي، فهو يصادف ذكرى وفاة عدد من الأدباء المرموقين مثل وليم شكسبير، ميغيل دي سرفانتس والاينكا غارسيلاسو دي لافيغا، وكان من الطبيعي بالتالي أن تخصص اليونسكو يوم 23 أبريل لإبراز مكانة المؤلفين وأهمية الكتب على الصعيد العالمي، ولتشجيع الناس عمومًا، والشباب على وجه الخصوص، على اكتشاف متعة القراءة واحترام الإسهامات الفريدة التي قدمها أدباء دفعوا بالتقدم الاجتماعي والثقافي للبشرية إلى الأمام.

مكتبات مصر العامة السفير عبد الرؤوف الريدي باليوم العالمي للكتاب رانيا شرعان اقرأ على طريقتك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

رفع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو و إل آند إم

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

قرار عاجل من المحكمة في مقتل الإعلامية شيماء جمال .. تفاصيل

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

60 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد موجة التراجع المستمرة

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

ترشيحاتنا

كنتي سبب طلاق ناس كتير.. مواجهة نارية بين ياسمين عز ومصطفى أبو سريع

تزوير في أوراق رسمية.. إنبي يرفض تتويج الأهلي بدوري 2003

وثيقة التأمين في حالة الانتـ.حار تثير الجدل بالبرلمان.. ونائبة: الحكومة رفضت التعديل

تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي.. صور

الخارجية المجرية: تعامل الاتحاد الأوروبي مع الواقع في أوكرانيا يؤدي لحرب عالمية

ماكرون مخاطبا نتنياهو: فرنسا تريد وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير عرق اللحمة بوصفة مميزة

فستان لافت.. ليلى علوي تستعرض رشاقتها | شاهد

عصابات الهاجاناه الص.هيونية.. كيف شكلت النواة الأولى لجيش الاحتلال الإسرائيلي؟

منتشر بين الناس.. الصحة العالمية تحذر من جائحة خطيرة بسبب فيروس متوطن

فيديو

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ