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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تصدر حلقة إسلام الفيومي الترند.. نهال طايل تنفعل وترد على منتقديها |فيديو

نهال طايل
نهال طايل

ردت الإعلامية نهال طايل، على منتقديها بشأن تصوير حلقة إسلام الفيومي أحد تجار الخضار بالفيوم، خاصة بعدما تصدرت الحلقة مواقع السوشيال ميديا منذ إذاعة الحلقة وحتى الآن.

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وقالت الإعلامية نهال طايل، خلال تقديمها برنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2": "إسلام الفيومي تحدث عن حياته بنفسه، وقام بسرد جميع تفاصيل حياته الشخصية دون إجبار على الإطلاق".

وأضافت: "إسلام الفيومي أول ما اتشهر واتعرف ؛ كان على صفحات قريته في الفيوم، والناس كانت بتروح تتصور معاه لحد ما بقى ترند وده اللي دفعنا نروح نصور معاه".

 وتابعت: "اللي اعرفه إني أعمل شغلي بأدب واحترام، وكل المحافظات اللي أنا بنزلها على مدار مشواري المهني؛ ليهم كامل التقدير والاحترام".

واردفت، قائلة: لن نتهم إسلام الفيومي بأي أمر من الأمور، وموضوع إسلام ليس جديد، وكان في خطتنا منذ 3 أو 4 أشهر ماضية، لأن هناك نماذج أنا بحط عيني عليها؛ وإسلام شايف نفسه إنه مش متهم وإنه معملش حاجة غلط، وأنا عارفة من جوايا إنه غلط وبيقلل من نفسه، وده اللي خلاني أوجه ليه أسئلة مباشرة زي الجواز والشغل بالنسبة ليه".

وانفعلت الإعلامية نهال طايل، قائلة: "أنا لا أجرؤ على الإساءة لأي شخص أو أي ضيف على الإطلاق، ولم أقم بإهانة أي شخص على مدى مشواري المهني وحياتي الشخصية".
 

نهال طايل الإعلامية نهال طايل السوشيال ميديا برنامج تفاصيل فضائية صدى البلد 2 إسلام الفيومي تجار الخضار الخضار

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