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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

مفاجآت وكواليس مثيرة.. اعترافات طبيب النساء المتهم بإجراء عمليات الإجهاض

طبيب النساء - أرشيفية
طبيب النساء - أرشيفية

أدلى طبيب النساء المتهم بإجراء عمليات الإجهاض في الجيزة، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة في القضية المتهم فيها بإجراء عمليات إجهاض للفتيات.

اعترافات طبيب النساء المتهم بإجراء عمليات الإجهاض 

وقال المتهم طبيب النساء في الجيزة، ص ع 74 عاما - طبيب بشرى بالمعاش، أنه مقيد بالنقابة العامة للأطباء وبحوزته كارنيه النقابة، وما حدث أن المريضة اللي اسمها نورا جاتلي العيادة بتاعتي وهي في حالة إجهاض محتم حدوثه حيث كان هناك نزيف رحمي وبها اتساع بعنق الرحم قدرة اصبعين.

وتابع المتهم طبيب النساء في الجيزة في إعترافاته، اديتها أدوية لإيقاف النزيف ولكن استر اجهاض في حالة تقدم حيث فتح الرحم إلى أقصى درجة وتم نزول الجنين بدون استخدام آي آلة جراحية والمريضة مخدتش مخدر لإجراء عملية جراحة أو عملية تانية.

وأكمل طبيب النساء في الجيزة، بعدها اديتها أدوية والجنين نزل والنزيف وقف ولما فاقت من العملية ادتهم الجنين ومشيوا وبعدها لقيت الشرطة جت العيادة واخذوني على قسم الجيزة وعرضت على النيابة العامة.

وأضاف طبيب النساء في الجيزة، الكلام ده حصل يوم 3 ديسمبر 2023 حوالي الساعة 11 الصبح وفضلت متابعها لحد ما الجنين نزل، وأنا ممارس عام في الطب والجراحة وكنت نائب مقيم أمراض نساء وتوليد في مستشفى مغاغة العام في المنيا وحاليا على المعاش.

واستكمل طبيب نساء الجيزة المتهم، المريضة نورا لما جت عشان تكشف كانت في حالة مغص شديد في البطن وهبوط بالضغط وزيادة في سرعة ضربات القلب وبها نزيف مهبلي بسبب أنها كانت في حامل في الشهر الخامس وبها مشيمة متقطعة وغشاء بكارة مقطوع.

ولما لقيت حالتها بالشكل ده اديتها أدوية عشان النزيف يقف وفضلت حاطتها تحت الملاحظة حتى تم نزول الجنين من تلقاء نفسه وبعدها نزلت المشيمة وأديتها أدوية اللي بتحصل بعد الإجهاض واديتهم الجنين بتاعهم، وده استغرق 9 ساعات.

وقال طبيب نساء الجيزة المتهم العيادة بتاعتي مرخصة ومينفعش أعمل عمليات جراحية فيها لأنها بتحتاج مستشفى، وانا معملتش عمليات ومعنديش حاجة في الدور الأرضي، والمقصود بحالة الأجهاض المحتم أن تكون بسبب فيروسات عندها أو نفسية وممكن تكون خدت أدوية أو مجهود.

واختتم طبيب نساء الجيزة، عملت تنظيف وتدليك للرحم و قمت باكتشاف وجود فتحة صغيرة بجوار المهبل نتيجة خروج رأس الجنين وتم إصلاحها بدون تدخل جراحي وهي كانت فايقة وحاسة بكل حاجة بدون بنج.

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