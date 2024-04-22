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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كانت فايقة وحاسة.. اعترافات مثيرة لـ طبيب نساء الجيزة المتهم بإجـ.هاض فتاة

طبيب - أرشيفية
طبيب - أرشيفية

أدلى طبيب نساء الجيزة المتهم بتحويل عيادته لوكر لإجراء عمليات الإجـ ـهاض بإعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة في القضية.

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اعترافات طبيب نساء الجيزة المتهم بالإجهاض

وقال المتهم طبيب نساء الجيزة، ص ع 74 عاما - طبيب بشرى بالمعاش، أنه مقيد بالنقابة العامة للأطباء وبحوزته كارنيه النقابة، وما حدث أن المريضة اللي اسمها نورا جاتلي العيادة بتاعتي وهي في حالة إجهاض محتم حدوثه حيث كان هناك نزيف رحمي وبها اتساع بعنق الرحم قدرة اصبعين.

وتابع المتهم طبيب نساء الجيزة في إعترافاته، اديتها أدوية لإيقاف النزيف ولكن استر اجهاض في حالة تقدم حيث فتح الرحم إلى اقصى درجة وتم نزول الجنين بدون استخدم آي آلة جراحية والمريضة مخدتش مخدر لإجراء عملية جراحة أو عملية تانية.

وأكمل طبيب نساء الجيزة المتهم، بعدها اديتها أدوية والجنين نزل والنزيف وقف ولما فاقت من العملية ادتهم الجنين ومشيوا وبعدها لقيت الشرطة جت العيادة واخدوني على قسم الجيزة واتعرضت على النيابة العامة.

وأضاف طبيب نساء الجيزة، الكلام ده حصل يوم 3 ديسمبر 2023 حوالي الساعة 11 الصبح وفضلت متابعها لحد ما الجنين نزل، وأنا ممارس عام في الطب والجراحة وكنت نائب مقيم أمراض نساء وتوليد في مستشفى مغاغة العام في المنيا وحاليا على المعاش.

واستكمل طبيب نساء الجيزة المتهم، المريضة نورا لما جت عشان تكشف كانت في حالة مغص شديد في البطن وهبوط بالضغط وزيادة في سرعة ضربات القلب وبها نزيف مهبلي بسبب أنها كانت في حامل في الشهر الخامس وبها مشيمة متقطعة وغشاء بكارة مقطوع.

ولما لقيت حالتها بالشكل ده اديتها أدوية عشان النزيف يقف وفضلت حاطتها تحت الملاحظة حتى تم نزول الجنين من تلقاء نفسه وبعدها نزلت المشيمة وأديتها أدوية اللي بتحصل بعد الإجهاض واديتهم الجنين بتاعهم، وده استغرق 9 ساعات.

وقال طبيب نساء الجيزة المتهم العيادة بتاعتي مرخصة ومينفعش أعمل عمليات جراحية فيها لأنها بتحتاج مستشفى، وانا معملتش عمليات ومعنديش حاجة في الدور الأرضي، والمقصود بحالة الأجهاض المحتم أن تكون بسبب فيروسات عندها أو نفسية وممكن تكون خدت أدوية أو مجهود.

واختتم طبيب نساء الجيزة، عملت تنظيف وتدليك للرحم و قمت باكتشاف وجود فتحة صغيرة بجوار المهبل نتيجة خروج رأس الجنين وتم إصلاحها بدون تدخل جراحي وهي كانت فايقة وحاسة بكل حاجة بدون بنج.

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