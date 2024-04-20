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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

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إمام المسجد قالي حرام.. انهيار ضحية رجل أعمال لتلفيق فضيحة أخلاقية لآخرين| خاص

شاهد بالفيديو.. رجل
شاهد بالفيديو.. رجل أعمال يصور فتاة بمشهد ساخن ليخدعها

أجرى موقع صدى البلد الإخباري حوارًا مع الفتاة المجني عليها في واقعة استغلالها من قبل رجل أعمال لابتزاز آخرين بفيديوهات خادشة للحياء، واقناعها أنه يساعدها للدخول في عالم التمثيل.

قالت رانيا محمود المجني عليها لـ«صدى البلد» : عندي 15 سنة، أنا عاملة بمصنع وكنت على طريق رايحة الشغل حدثت لي حادثة  في رجلي تسبب فيها توك توك، ولكن رجل أعمال شاهد الواقعة واستغلها وتقدم ببلاغ ضد صاحب سيارة أدلى ببياناتها في المحضر على خلاف الحقيقة لابتزازه.

وأضافت أن رجل الأعمال أتى بشيخ افتى بان ابتزاز الرجل صاحب السيارة بتلك الطريقة ليس حرامًا ولكني سألت إمام مسجد الحصري وأكد لي أنها فلوس حرام ولا يمكن أن أخذها وبدأ رجل الأعمال في مطالبتي بتصوير فيديو ساخن وأن هناك من كان يريد أن يعتدي عليا  وقاموا بتقطيع التيشيرت حتى يبتزوا أشخاص ويحصلوا منهم على أموال، ولكني رفضت.

وأكدت أنها استغلها رجل أعمال واستغل ظروفها المادية ورغبتهم في التمثيل لمساعدة والدتها في تصويرها بالموبايل في الشارع وهي تتكلم ويوهمها أنه سيعرض الفيديو على أحد المهمين لتعمل في مجال التمثيل ولم أكن أعرف أنه سيستخدم الفيديو في طعن شخص في شرفه.         

صدى البلد استغلال قاصر فتاة رجل أعمال مشهد ساخن

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