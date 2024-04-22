لغز.. اعترافات والدة فتاة الإجهـ ـاض في قضية طبيب نساء الجيزة

كشفت تحقيقات قضية طبيب نساء الجيزة المتهم بتحويل عيادته لوكر لإجراء عمليات الإجـ ـهاض تفاصيل مثيرة، حيث كشفت المتهمة س ج 37 عاما عاطلة عن تفاصيل الواقعة.

اعترافات متهمة في قضية طبيب نساء الجيزة

وقالت المتهمة في واقعة طبيب نساء الجيزة، أنها لم تشارك المتهمين في إنهاء حياة الطفلة - حديثة الولادة - عمدا مع سبق الإصرار كما أنها لما تشارك في بإلقائها بالطريق العام أو إخفاء جثمانها.

وتابعت المتهمة خلال تحقيقات قضية طبيب نساء الجيزة، أنها شاهدت ابنتها نورا تنزف وقامت بالذهاب بها إلى طبيب في العمرانية - المتهم - وحينما كشف عليها أخبرها بأنها حامل في نهاية الشخر الخامس وأن الجنين متوفي داخل الرحم.

وأكملت المتهمة في تحقيقات قضية طبيب نساء الجيزة، الدكتور قال لازم نعمل عملية وننزل الجنين قبل 24 ساعة والا هتموت من النزيف وقالي أن العملية هتتكلف 10 آلاف جنيه وقولت له اعمل العملية وفعلا حجز لبنتي في غرفة العمليات في الدور الأرضي وأنا نزلت جبت الفلوس ورجعت اديته الفلوس.

وتابعت المتهمة خلال تحقيقات قضية طبيب نساء الجيزة، عمل العملية ونزل الجنين وبعدها اخدت بنتي وفي العيادة ادوني الجنين في كيس أسود وروحت وديت نورا بنتي عند أمي في العمرانية وأخدت الكيس الأسود ودفنته جنب سور مدرسة مش فاكرة اسمها في المنيب وبعدها روحت بيتي والشرطة قبضت عليا.

واستطردت المتهمة في قضية طبيب نساء الجيزة، الكلام ده حصل يوم 3 ديسمبر 2023 الساعة 5 المغرب والعملية كانت تاني يوم الساعة 11 الصبح في العيادة بتاعت الدكتور في العمرانية، ومحدش كان معانا غير أنا وبنتي نور بس والدكتور لما قالي ممكن تموت قولت له اعمل العملية.

ومكنتش اعرف ان بنتي حامل أصلا.. بهذه الكلمات تابعت المتهمة في إعترافاتها، بنتي مظهرش عليها حاجة وهي قالت لي أنها حامل من واحد كانت ماشية معاه وبتحبه وأنه ميعرفش أنها حامل، ولما قولت للدكتور اعمل العملية قالي أن العملية هتخليها مش بنت عشان الغشاء بتاعها مطاطي وهي دلوقتي بنت بنوت لكن العملية هتخليها مش بنت.

واختتمت المتهمة في قضية طبيب نساء الجيزة، نورا خلصت العملية وكانت نايمة وقعدوا على سرير لحد ما فاقت وبعدها مشيت أنا وهي على بيت ستها، وروحت دفنت الجنين زي ما قولت.

وقررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، لاتهامه بتحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض، وضبطه عقب إجراء عملية إجهاض لإحدى السيدات حملت سفاحا لجلسة 20 مايو .

وحملت القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، وقيدت برقم 3 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، والمتهمون في القضية هم: صبحي ع. س طبيب نساء وتوليد، ون. أ – طالبة، وس. ج، وم. أ – 25 سنة – عاطل.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة، أنه حال كونه طبيبا حول عيادته وكرا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأجهد عمدا المتهم.