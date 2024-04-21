جنايات أمن الدولة تحيل 9 متهمين في قضية خلية العجوزة للمفتي

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، إحالة 9 متهمين في القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة المقيدة برقم 1991 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة المقيدة برقم 483 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 328 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة بخلية العجوزة الإرهابية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

تفاصيل محاكمة خلية العجوزة الإرهابية

صدر القرار في قضية خلية العجوزة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت ومحمود زيدان ومحمد نبيل، حيث كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد أمرت بإحالة 43 متهما في خلية العجوزة بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبتهم وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة، وذلك لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، فى القضية المعروفة إعلاميا "بخلية العجوزة".

وتضمنت تحريات الأمن الوطني في القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة والمعروفة إعلاميا بـ خلسة العجوزة الإرهابية والتي انفرد "صدى البلد" بنشرها، ورود معلومات أكدتها التحريات، أفادت بتكليف قيادات تنظيم الإخوان الهاربين خارج البلاد بعض من أعضائها في الداخل بتنفيذ عمليات العدائية ضد رجال الشرطة، ومنشآتهم والمنشآت العامة والحيوية، بغرض منع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وصولا لإسقاط نظام الحكم.

وجاء في تحريات قطاع الأمن الوطني بقضية "خلية العجوزة الإرهابية"، أنه تم الكشف عن أعضاء التنظيم المنوط بهم تنفيذ ذلك في الداخل، وهم المتهمون عاطف عمرو، وحسام منوفي، ومحمد فوزي، وإسماعيل ممدوح، وعلي محسن، وعمرو السيد، وحذيفة مختار، والبراء فايد، وبراء سمير، وعبد الرحمن محمد، وآخرين من المتهمين في القضية.

وقالت تحريات قطاع الأمن الوطني في خلية العجوزة الإرهابية، إنه في إطار تنفيذ التكليفات، اضطلع المتهم الثالث حسام منوفي بتكوين بعض المجموعات المسلحة من أعضاء تنظيم الإخوان وأسماها "الحرس" لارتكاب عمليات عدائية في إطار تنفيذ المخطط المذكور، وتولى هو قيادتها، وعرف من أعضائها المتهمون الخامس والسادس ومن التاسع حتى السادس عشر في القضية.

وكشفت تحريات الأمن الوطني، اعتماد المجموعات في تنفيذ أعمالها الإرهابية على ما أمدها به المتهمون الثالث والتاسع والعاشر من مقرات لعقد لقاءاتهم التنظيمية والإعداد والتخطيط لتنفيذ عملياتهم العدائية، وأموال لتوفير المواد المستخدمة في ارتكاب عملياتهم العدائية، ودراجات نارية، لاستخدامها في تنقلات أعضائها إبان تنفيذ تلك العمليات.

وجاء ضمن تحريات قطاع الأمن الوطني بقضية خلية العجوزة الإرهابية، أنه في إطار إعداد أعضاء تلك المجموعات أمنيا وعسكريا، كلفهم المتهم حسام منوفي باتخاذ أسماء حركية، والتواصل فيما بينهم عبر تطبيق "تليجرام" المؤمن، لتلافي الرصد الأمني، وأمدهم بملفات إلكترونية تحوي آليات التعامل والاتصال وأخرى عن حرب العصابات والتجارب العسكرية، كما لقن المتهم التاسع في القضية بعض أعضاء تلك المجموعات دورات في كيفية تصنيع العبوات المفرقعة، ودربهم المتهم العاشر على كيفية استخدام السلاح الناري بإحدى زراعات مركز أشمون بالمنوفية.

وفي إطار تنفيذ المخطط العدائي المذكور، اضطلع أعضاء تلك المجموعات بتنفيذ بعض العمليات العدائية التي استهدفت ضباط وأفراد الشرطة والمنشآت الأمنية والعامة وأملاك خاصة ببعض المعارضين لتوجهاتهم بنطاق محافظة المنوفية.